12 reddet av Sea King etter at fiskebåten «Fay» fikk kraftig slagside

HRS Nord-Norge melder på Twitter klokken 11.57 om at de har mottat et Mayday fra et fiskefartøy nordøst av Honningsvåg klokken 11, med melding om at de var i ferd med å gå ned, og at de 12 om bord gikk i redningsflåte.

Flere fartøy og et Bristowe helikopter fra Hammerfest er på vei mot området.

– Vi mottok Mayday klokken 11 og Sea King ble umiddelbart scramblet til stedet. Da de kom frem observerte de at båten hadde kraftig slagside. De er nå i gang med å heise folk ombord i Sea Kingen. Båten har enda ikke gått helt ned men det regnes som sannsynlig at den gjør det. Foreløpig har man så god kontroll på situasjonen som det kan være, forteller HRS Nord-Norge.

HRS skriver i en pressemelding klokken 12.25 at mannskapet på 12 er plukket opp av redningsflåtene.

Klokken 13.00 forteller HRS at mannskapet har landet i Honningsvåg og at de nå blir tatt hånd om av mottaksapparatet.

– De har landet i Honningsvåg nå. Fiskebåten «Fay» tas nå rede på av Kystverket og andre båter i næreten følger med på den. Båten har fortsatt kraftig slagside men har ikke gått ned.

Det ble først meldt om at det var 13 ombord i båten. Dette stemmer ikke da en person har gått av i Honningsvåg.