Fyll og bråk i Finnmark på 2. juledag

Klokken 02.30 i natt valgte politiet i Alta å anmelde en beruset mann i 20-årene, fordi vedkommende urinerte på inngangspartiet til et utested. Sak ble opprettet.

Klokken 01.30 ble en mann i 20-årene bortvist i Kirkenes fordi han ifølge politiet yppet til bråk med andre folk som var ute på fest. 20 minutter senere bortviste Kirkenes-politiet en beruset mann i 20-årene, grunnet han har lekeslåss med flere personer i sentrum.

Klokken tre fikk politiet i Vadsø kontakt med en gutt i slutten av tenårene.

– Vedkommende har blitt utsatt for vold i sentrum i kveld. Vedkommende vil vurdere å anmelde forholdet, meldte politiet klokken tre i natt.

Også i Hammerfest måtte politiet trå til rundt klokken to. Politiet bortviste en beruset mann i 20-årene fra sentrum grunnet hans utagerende oppførsel. Vedkommende nektet å etterkomme dette pålegget og ble tatt med til stasjonen og satt i arrest. Sak opprettes på vedkommende.

En dame i 50-årene ble også bortvist fra sentrum grunnet utagerende oppførsel på en pub. Vedkommende var beruset, melder politiet.

Porsanger slapp heller ikke fyll og bråk. Klokken tre meldte politiet at de anmelder en beruset mann i 20-årene etter at han skal ha slått en dørvakt på et utested i Lakselv.