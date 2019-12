Ekstra styremøte skal vedta kutt for 120 mill.

nyheter

Opprinnelig skulle styret i Helse Nord ta en avgjørelse om riksentreprenør Contsto AS skulle gis grønt lys for byggestart av Nye Hammerfest sykehus (NHS) på styremøte 18. desember i Bodø. Behandlingen av sykehusstrukturen på Helgeland tok imidlertid syv timer, og styreleder Renate Larsen så det ikke som forsvarlig å behandle saken om NHS etter maratonbehandlingen av sykehusstrukturen på Helgeland. Det ble derfor besluttet å utsette saken og hastebehandle den i et telefon-/Skypemøte.