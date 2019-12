Nå er skuteren funnet

nyheter

Thomas Ollila ga aldri opp å lete etter den stjålne skuteren. For det fikk han lønn for strevet.

– Jeg var oppe til 04.00 i natt og leitet etter skuteren uten hell. Jeg fikk en beskjed fra en hyggelig dame som fant den i Rafsbotn som selv var ute og leitet i forbindelse med det andre tyveriet.

Betydelige skader

Skuteren som var fullpakket av sne var vanskelig å bedømme stand på men Ollila forteller at han kan se tydelige skader på maskinen.

– Den står inne til tining nå slik at vi kan gå over den senere for å sjekke hva som er gjort med skuteren. Den har betydelige skader for å si det sånn.

I tillegg til skuteren, er nå den andre hengeren som ble rappet samme natta i nabolaget funnet på Isnestoften. Skuter og slede fra dette raidet er ennå ikke funnet.

– Det lå diverse deler strødd rundt området. Blant annet sledetrekket tilhørende sleden som er tatt i det andre tyveriet. Jeg er bare glad for at skuteren er kommet til rette nå, og vil takke hun som fant skuteren vår, avslutter Ollila.