Frastjålet henger og to skutere natt til julaften

nyheter

Thomas Ollila fikk en kjedelig start på julefeiringen da han våknet opp og oppdaget at henger med to skutere var blitt stjelt i løpet av natten.

– Det var en kjedelig start på julaften for å si det sånn.

Råttent gjort

Hengeren med to skutere, en Yamaha Nytro med registreringsnummer FK7530 og en barneskuter som sto 10 meter fra leiligheten innerst i Aspemyra hadde lås men det stoppet ikke tyvene av den grunn.

– Låsen lå igjen på yttersiden da jeg gikk ut på morgenen og var klippet opp. Jeg var hjemme i 12-tiden kvelden før og at de har klart å tatt hengeren på noen timer rett utenfor leiligheten er helt utrolig, forteller Ollila.

Ollila valgte å ikke si noe til barna som hadde fått barneskuteren i førjulsgave og dro heller rett ut for å lete etter hengeren og de to skuterne.

– Jeg fikk raskt tips om at det sto en henger på Skillemo med en skuter på. Heldigvis var barneskuteren ikke av interesse for tyvene og det viktigste var at den dukket opp.

Bestilling på skutere ut av Alta

Ollila var ikke den eneste som fikk et kjedelig besøk den natten. To gater fra leiligheten Ollila bor med sin familie forteller han at det ble stjelt en til skuter.

– Det er inn samme veien hvor vi holder til. Etter hva jeg har blitt informert om så er det bestillinger på slike skutere ut av Alta. Det virker som om tyvene vet hva de holder på med. Knappe to uker har den stått hjemme etter å ha vært lagret hos en kompis i påvente av at sesongen skal starte.

Tviler på at de finner skuteren

Etter flere leterunder ute selv, og med venner har Ollila nå sine tvil om at skuteren vil komme til rette.

– Vi har vært på noen runder uten å finne noe, så jeg har mine tvil. Jeg var ute hele julaften, men man må jo tilbringe tid med familien i jula. Jeg er bare så glad for at barneskuteren dukket opp igjen. Det er det viktigste.

Ollila avslutter med å takke Politiet for kjapp og god innsats.