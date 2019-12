Dette skjedde mens du sov

nyheter

Natten har vært av det rolige slaget for lovens lange arm og det kan se ut som om julefreden har senket seg over de fleste hjem i landets nordligste fylke. Det er dog en hendelse i Kirkenes å nevne.

Der fikk to personer et møte med politiet da en person ble innbragt for ordensforstyrrelse og en annen pågrepet for vold mot politiet.

– Mann i 30 årene innbragt av politiet i Kirkenes for ordensforstyrrelse på privat sted på Hesseng. Ei dame i 20 årene ble fra samme adresse pågrepet og anmeldes for vold mot politiet, skriver de på Twitter klokken 02.43.