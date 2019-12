– Nylagt is er en magnet på utforskende barn

nyheter

Vær tålmodig til isen er tykk nok. Det er oppfordringen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Selv om landet helt opp til Troms har opplevd mildvær de siste dagene er isen dog for det meste farbar i Troms og Finnmark. Men de største og dypeste sjøene er enten isfrie eller nylig islagt. Skal du bevege deg ut på isen i juleferien bør du derfor forberede deg.

Usikker? Sjekk isen

Ifølge Isskolen på varsom er hovedregelen at isen du ferdes på bør være minst 10 centimeter tykk med stål is for å være trygg, men at man kan strekke grensen nedover mot 5 centimeter om man har sikkerhetsutstyr, trening på redning og er flere ifølge på isen.

– Men da øker sannsynligheten for å gå gjennom betydelig.

Inn- og utløp er faresoner

Ofte er isen spesielt farlig ved inn- og utløp. Grunnen til det er at det der strømmer vann under isen og smelter den nedenfra. Dette klarer du ikke se fra oversiden, og det lureste er å holde seg på avstand fra slike steder.

– En annen ting å være obs på er at snø på is isolerer, slik at isveksten går saktere. Isen la seg tidlig i år, men i store deler av lander er det også godt med snø. Snøen presser ned isen og gir overvann, mest der det er mye snø på isen, sier Ånund Kvambekk fra isvarslingen ved NVE.

Noe som er viktig å legge merke til er at tiden mellom islegging og den første snøen som kommer ofte er kort. Derfor er det viktig å tenke over at snøen forsinker isveksten. Mange er ivrige skøytegåere og er allerede ute på isen, men ikke alle har de kunnskapene de skulle hatt og faren for å gå igjennom øker betraktelig.

– Det skjer likevel sjelden fordi de har lært seg å «lese» isen, og bruker en kraftig stav til å sjekke istykkelsen om de er i tvil. Ikke fall for fristelsen til å gå ut etter dem uten tilsvarende kunnskaper og sikkerhetsutstyr, sier Kvambekk.

Vis barna for farlig isen er

Mange har hytte eller bor i nærheten av elver og pytter som islegges. Et godt tips er å ta med barna til isen for å vise dem hvorfor isen kan være så farlig og hvor fort det kan gå galt.

– La dem holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp. Nylagt is er en magnet på utforskende barn, og kunnskap om is må læres, påpeker Kvambekk.

En annen ting du kan gjøre er å gå til innkjøp av en isstav som du kan sjekke tykkelsen på isen med. Staven er tyngre og spissere enn en skistav og med staven slår du lett gjennom svak is. I tillegg er det lurt å ha med kasteline eller tau.

Skulle du være uheldig å gå gjennom isen er det lurt å ha med seg et tørt skift i en vanntett sekk slik at du kan komme deg ut av de våte klærne raskest mulig.