– Gir med den ene handa og tar med den andre

nyheter

Norske butikkeiere reagerer på nye tollreglerID: 16957650

Alta topper julehandelen på nett Altaværingene har virkelig fylt posthyllene med julegaver.

– Den gode smaken får du ikke på nett Alta er byen som handler mest julegaver på internett, samtidig fortsetter byens største senter å øke omsetningen.

Best på hjemmebane – Angrep er det beste forsvar i konkurransen med netthandel, skriver Altaposten på lederplass.

Fra 1. april vil kunder kunne bestille klær for opptil 3.000 kroner tollfritt, mens bedrifter må betale moms fra første krone. Det bekymrer butikkeiere.

– Regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre. Først kutter de 350-kronersgrensen, men vi får et kjempeproblem med varer som koster under 3.000 kroner. Dette gjør det vanskelig å drive konkurranse på like vilkår, sier Ørnulf Høyer, som driver kleskjeden med samme navn, til E24.

Tidligere har man fått fritak fra å betale avgifter som toll og merverdiavgift når man handlet varer fra utlandet til en verdi på under 350 kroner. Det fritaket fjernes 1. januar, i stedet innføres en ny grense for tollfri import av klær.

– Torpederer handelsnæringen

– Med et sånt grep torpederer regjeringen handelsnæringen, mener Høyer.

Han får støtte fra kommunikasjonssjef Jan Hagen i nettbutikken Miinto.

– Hvis ønsket er å forenkle fortollingsprosessen, finnes det måter å gjøre det på uten å skade konkurransedyktigheten til norske klesbutikker, sier kommunikasjonssjef Jan Hagen i Miinto.

Finansdepartementet innrømmer at den tollfrie grensen er konkurransevridende i utenlandske nettbutikkers favør, men begrunner den med at nettbutikker i utlandet nå skal få ansvar med å innkreve merverdiavgift på nettsalg til nordmenn, ifølge Aftenposten.

– Balanserer hensynet

Overfor NTB utdyper statssekretær Marianne Groth (H) i Finansdepartementet bakgrunnen for avgjørelsen.

– Vi har økt tollgrensen for å få en enkel ordning som balanserer hensynet til forbrukerne og lik konkurranse uten å lage unødvendig mye plunder og heft for folk. Med en enkel plattform ønsker vi å gjøre det mulig for de store utenlandske nettbutikkene å tilpasse systemene sine til norsk regelverk, og det mener jeg denne løsningen gjør. Så må de også få litt tid på å få dette inn i systemene sine, slik at de kan levere en god tjeneste til forbrukerne, skriver hun. (©NTB)