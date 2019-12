nyheter

Det har vært en rolig natt for politiet dagen før julaften og det eneste å melde om er en hendelse fra Hammerfest.

Klokken 22.13 meldte politiet på Twitter om at de har bistått to overstadig berusede personer fra to forskjellige steder. Den ene ble kjørt hjem og den andre personen til legevakta for observasjon.