Hærverk på Midtbakken

nyheter

Noen uten rent mel i posen har vært på ferde i området Midtbakken for der ligger nemlig en postkasse som er sprengt i stykker av raketter.

Innsender av bilde ønsker å ære anonym men forteller til Altaposten at det må ha skjedd i løpet av natten.

– Jeg var ute for å hente posten da jeg så at det lå en ødelagt postkasse på bakken ved stativet. Jeg har ikke hørt noe men det har nok skjedd i løpet av natten.

Ved Politiets operasjonssentral har de ikke hørt om hendelsen, men oppfordrer folk til å oppføre seg da guttestreker som dette er straffbare forhold.

– Vi har ikke hørt noe om dette. Skulle de som er involvert bli tatt ville det blitt reaksjoner. Dette er straffbare forhold og skadeverk.

Videre sier de at det skal være unødvendig å fortelle at de ønsker at folk oppfører seg.