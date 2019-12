Begravelsesagent beskylder konkurrent for titteltyveri

nyheter

Etter at han overtok Morris Thomassens begravelsesbyrå i 2001 har Roy Tore Strøm drevet det som i dag heter Alta Begravelsesbyrå AS. Inkludert tiden fra da Thomassens mor startet opp det som da var Alta Kransbinderi og Blomster, som senere ble begravelsesbyrå med forskjellige navn gjennom årene, har selskapet eksistert i over 70 år. Fra juni 2000 hette selskapet Alta Begravelsesbyrå AS.