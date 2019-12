På nyåret kommer trafikklysene for oppdrett

nyheter

Beslutningen om hvilke farger områdene for opprett av laks, ørret og regnbueørret får, kommer nemlig på nyåret.

Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik forteller om en nitid kartlegging.

– Vi jobber med å fargelegge kysten og å ta de beslutningene som kreves for å gjennomføre konsekvensene av fargeleggingen. Dette er en stor og viktig beslutning som kan ha betydning for verdiskaping og arbeidsplasser, men også for villaksen. Vi må være sikre på at vi gjør de riktige grepene, sier Nesvik i en pressemelding.

Systemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i næringen.

Landet er delt inn i tretten områder, som fargelegges annenhvert år. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de må redusere lakseproduksjonen, heter det.

– Fargeleggingen for de neste to årene vil bli presentert tidlig på nyåret, sier Nesvik.