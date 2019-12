Nå kan du hente tømmeplan digitalt

nyheter

Vefas har digitalisert sine informasjonstjenester. Derfor har du ikke fått tømmekalenderen i posten.

– Det blir ikke lengre sendt ut tømmekalendere. Vi må tilpasse oss samfunnet vi lever i og nå er det meste digitalt, sier avdelingsleder på Stengelsmoen avfallsanlegg, Carl Arne Suhr.

MinRenovasjon

Lurer du på noe i forbindelse med renovasjon, finner du all informasjon du trenger på Vefas hjemmesider eller i appen «MinRenovason» som kan lastes ned fra google play eller appstore.

– Her får du all informasjon du trenger angående renovasjon på din adresse. Her finner du også tømmekalenderen, forklarer Suhr.

Om du ønsker å ha tømmekalenderen på papir kan den skrives ut fra PC-en.

Suhr forteller at de har testet ut appen før denne har blitt annonsert ut til publikum.

– Man passer på at man legger inn riktig sted og adresse. Det er mange gater som heter det samme på forskjellige steder. Derfor er det viktig å velge sted også. Ellers er appen veldig enkel og grei å bruke, sier Suhr.

Her finnes også kart over returpunkter og informasjon om hvor vi har de forskjellige stasjonene våre samt åpningstidene.

– Du kan også velge og du vil bli varslet dagen før, eller to dager, før tømming, forklarer han.

Kommunereformen

Ifølge Vefas hjemmesider vil appen MinRenovasjon bli påvirket av kommune- og regionreformen. Alta, Kautokeino, Hasvik og Loppa kommuner vil alle få nye kommunenummer fra årsskiftet. Derfor må alle abonnenter som har lastet ned appen, legge inn sin adresse på nytt etter 1. januar.

Renovasjon i jula

Med høytiden for døren minner Suhr om at gavepapiret kan legges i den store røde sekken merket bølgepapp og settes ved siden av avfallsdunken.

– Det er også mulig å kjøre en tur til Stengelsen. Vi har åpent i romjula, den 27. og 30. desember fra 10 til 14, sier han.

Ellers ber Suhr folk å sjekke tømmekalenderen for når de røde dagene blir kjørt inn.

– Da gjenstår det vel bare å si god jul og godt nytt år, avslutter han.