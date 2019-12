Fyll og fest preget lørdagsnatten

nyheter

Det har vært flere hendelser i fylket der fyll og høylytt festing har ført til at politiet har måtte reagere. Men også i flere andre tilfeller har politiet sett seg nødt til å rykke ut.

I Alta ble en mindreårig gjest ved et utested stoppet, melder politiet klokken 01.20. Gutten ble stoppet da vedkommende fremviste ugyldig legitimasjon. Politiet tok turen til stedet der de tok inn legitimasjon og bortviste gutten fra sentrum.

Klokken 02.40 fikk politiet i Alta melding fra publikum om en overstadig beruset mann i 40-årene da vedkommende ikke klarte å komme seg hjem for egen maskin, og trengte hjelp. Politiet hentet mannen og kjørte han til legevakta. Mannen var nedkjølt og helse overtar, heter det i meldingen.

Klokken 03.30 bortviste politiet i Alta en beruset mann i 30-årene fra sentrum grunnet hans oppførsel. Mannen skjønte pålegget.

Neseblod

Det er imidlertid ikke bare i Alta politiet har måtte håndtere hard festing.

I Hammerfest fikk politiet en melding klokken 01.00 om en edru gutt på 16 år som hadde kommet seg inn på utested. Politiet tilkalt av utestedet da de oppdaget gutten, som ble hentet av politiet og kjørt hjem til foreldrene.

I Hammerfest endte også to gjester i krangel på et utested. Politiet tilkalt klokken 01.40. Den ene gjesten skallet til den andre. Neseblod. Anmeldelse i saken over helgen. Politiet følger opp saken.

Klokken 05.00 ble politiet i Hammerfest tilkalt til to privatfester i sentrum for å stoppe disse. Mye bassstøy for naboer som gjerne vil sove. Huseierne pålagt om å avslutte festene.

Bitt i fjeset av hund

Klokken 01.20 måtte politiet i Vadsø rykke ut for å stoppe en fest med alt for høyt lydnivå i Fossesvingen. Pålegg gitt til huseier. Politiet melder senere at i forbindelse med denne festen skal den ene deltakeren ha blitt bitt i fjeset av en hund som var tilstede. Saken følges opp av politiet over helgen.

Klokken 02.50 ble tre personer bortvist fra Vadsø sentrum grunnet knuffing utenfor gatekjøkkenet. Alle var berusede gutte /menn, melder politiet i Finnmark.

I Kirkenes kom det klokken 02.45 en melding inn om tyveri av veske i Kirkenes sentrum. Mistenkte, mann i 20-årene, tatt for tyveriet. Saken vil bli anmeldt til politiet. Mistenkte bortvist fra sentrum.

Også i Hesseng måtte politiet stoppe en fest. Klokken 03.55 rykket politiet ut til stedet der huseier ble gitt pålegg om å avslutte festen og holde lydnivået på en lavmål.

Viste fingeren til patruljen

I tillegg til fyll og fest har det og vært noen forseelser natt til søndag som involverer kjøretøy.

Klokken 23.40 ble en mann i 30-årene stoppet av UP i Kvalsund for å ha kjørt i 90 km/t i 60-sonen. Førerkort beslaglagt og sak opprettes.

Fra Berlevåg melder politiet klokken 01.57 av to biler er avskiltet og grunnen er at kjøretøyene ikke er fremstilt for kontroll.

I Vadsø stoppet politiet en bilist og tilsnakket fører. Mannen er i 20-årene. Grunnen for at de stoppet han var at han viste fingeren til patruljen. Muntlig pålegg overfor fører.

Klokken 04.30 kom politiet i Vadsø over en firmabil parkert i krysset Oscarsgate/ Halonengate. Bilberging tillkalt for å fjerne bilen. Uviss hvordan denne merkelige parkeringen har funnet sted. Ingen skader på bilen, heter det i meldingen fa politiet.