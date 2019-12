Endelig er «Jens Kristian» frigitt fra verftet i Polen

nyheter

Den toppmoderne fiskebåten som ble bygd for å ære avdøde Jens Kristian Kristoffersen, ble en kilde til søvnløse netter og store frustrasjoner. Etter to år med konstante løftebrudd fra skipsverftet i Polen kan imidlertid sønnen og fiskebåtreder, Sondre Kristoffersen, endelig se frem til jul uten å måtte bekymre seg for pengesluket ny investeringen var i ferd med å bli.