Full fyr i bolig på Kronstad

nyheter

Operasjonsleder Gunnar Øvergård ved politiet i Finnmark melder om brann i privatbolig på Kronstad.

– Vi kjenner foreløpig ikke til omfanget av brannen, og vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt, sa han til Altaposten klokken 14.30.

Operasjonslederen legger til at alle nødetatene har rykket ut.

I en oppdatering skriver politiet på twitter at boligen er overtent og at brannvesenet jobber med å hindre at brannen sprer seg.

De har ikke noe informasjon om at det skal være personer i huset,









Saken oppdateres