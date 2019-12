Festival leter etter rått DJ-talent til oppvarming for Alan Walker

nyheter

I forbindelse med en rusfri Alan Walker-konsert for barn, unge og voksne under Winterland-festivalen i Tromsø, 22. februar kommende år, leter nå SpareBank1 Nord-Norge og arrangør Winterland etter et rivende dyktig DJ-talent som kan varme opp Skarphallen før britiskfødte Walker entrer scenen.

- Vi leter etter en ungdom eller en ung voksen som kan sette stemninga skikkelig! Vi er ute etter et rått talent, med lidenskap for musikken. Vi har ikke satt verken nedre eller øvre aldersgrense, men jeg håper vi får høre fra mange unge talenter, sier banksjef Lars Nymo Trulsen.

Springbrett

Festivalsjef Stian Johansen forteller at han håper en spillejobb foran 2000 publikummere kan være det springbrettet unge DJ-talenter trenger for å kunne satse videre med musikken sin.

- Jeg ser etter noen med et solid potensial, og som selvfølgelig skal fenge publikum. Jeg er veldig spent på bidragene vi får inn, for landsdelen er garantert full av talenter, sier han.

Løfte publikum

I likhet med festivalsjef Johansen og banksjef Trulsen ser jurymedlem Christian Larsen og etter noen som kan varme opp publikum på solid vis.

- Jeg kommer til å se etter noen som kan sette skikkelig fyr på stemninga, og løfte publikum helt opp under taket. Dette blir en stor konsert og en skikkelig mulighet for å vise seg fram, sier Larsen, som forøvrig sitter i juryen sammen med festivalsjefen og Mia Eriksen fra Tvibit.

Vil se mest mulig

De med en DJ-artistdrøm innabords kan melde seg på ved å sende e-post til SpareBank1 Nord-Norge med en lenke til Youtube, Soundcloud eller andre steder du har lastet opp musikken din.

Juryen minner og på at de vil se og høre mest mulig av de fremadstormende artistene, og at de som melder seg på gjerne kan laste opp flere bidrag.

I tillegg til å få opptre loves vinneren et møte med Alan Walker, betalt reise og opphold til Tromsø, samt et splitter nytt Pioner xdj-rx2.

Søknadsfrist er 15. januar 2020.