– Vi skal se på bakgrunnen for at kommisjonen ble opprettet

Førsteamanuensis Eva Josefsen ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT, campus Alta, skal lede et forskningsprosjekt om sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid etter at prosjektet nylig fikk tildelt midler fra Norges Forskningsråd.

Samarbeidsprosjekt

Størrelsen på søknaden var på 5,9 millioner kroner og prosjektet som Josefsen skal lede er definert som et følgeforskningsprosjekt. Dette er et samarbeidsprosjekt som involverer seks forskere fra UiT og Chr. Michelsens Institutt i Bergen.

– Vi skal blant annet se på bakgrunnen for at kommisjonen ble opprettet og mandatets innhold. Videre skal vi studere forventninger til kommisjonens arbeid, hvordan grupper som omfattes av kartleggingen mobiliserer, og hvordan kommisjonen imøtekommer forventninger og krav. I sluttfasen vil vi se på kommisjonens funn og anbefalinger, forklarer Josefsen.

Tre oppgaver

Granskningen som kommisjonen har som mandat, er å legge grunnlag for anerkjennelse av samers, kveners og norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk. Kommisjonen skal også utrede de konsekvensene disse erfaringene har hatt for grupper og individer.

Mandatet beskriver tre oppdrag som kommisjonen må gjennomføre:

Det skal gjøres en historisk kartlegging som beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner både lokalt, regionalt og nasjonalt. Virkningene av fornorskingspolitikken skal undersøkes. Kommisjonen skal se på hvordan fornorskingspolitikken har påvirket majoritetsbefolkningens syn på samer, kvener/norskfinner og undersøke betydninga av fornorskinga frem til i dag. Foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning.

Kommisjonen skal ferdigstille sitt arbeid innen 1. september 2022 og overlevere sin rapport til Stortingets presidentskap.