– Send inn i ditt ønske i løpet av helga

Den tradisjonelle radiosendinga er tilbake dagen før dagen. Vil du høre lokale stemmer som bringer deg lokale julehilsninger, da er Radio Alta rette alternativ mandag kveld. Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm er klare til å finne den rette stemningen, blant annet med en rekke ferske reportasjer og intervjuer.

Halvorsen medgir at man kan få nerver av mindre enn å konkurrere med TV2 og NRK på lille juleafen, men han er ikke lett å skremme. I flere år etter hverandre underholdt Halvorsen Altas befolkning på lille juleaften med lokale hilsninger etterfulgt av flott julemusikk i Radio Alta.

Det skal sies at sendinga har vært savnet, og da Halvorsen ble spurt om han ikke kunne ta opp igjen tradisjonen i og med at det er Altapostens 50-årsjubileum, var han ikke tung å be.

– De årene jeg hadde sendinger dagen før dagen var det kjempepopulært. Det kom inn enorme mengder SMS-hilsninger og ønskelåter mellom altafolk, noe som gjorde kvelden skikkelig koselig.

Han sier også at han selv trives når det er lun og koselig stemning.

– Jada, det er kos å intervjue folk, etterfulgt av julemusikk, så det gleder jeg meg til igjen, sier han.

Denne gang har han tatt med seg sin høyre hånd fra lokalradioens populære fotballsendinger på sommeren med Alta IF, Øystein Esjeholm.

– I den siste hjemmekampen med Alta IF i høst spurte Øystein meg hva vi i all verden vi skulle gjøre til vinteren når vi ikke kunne kommentere fotball. Jeg utfordret han og spurte om vi ikke skulle børste støvet av sendinga på lille juleaften og han tente på ideen. Så nå blir det sending fra klokka 21 til 23, i skarp konkurranse med de riksdekkende kanalene. Men der får du ingen lokale stemmer og du får i alle fall ikke en julehilsen fra en venn, smiler Halvorsen, som håper at folk sender inn hilsninger og ønskelåter.

– Det er jo vesentlig i en slik sending å ha hilsninger og ønskelåter å spille. Det er bare å sende hilsninger til familie og venner via Radio Alta, sier Halvorsen som også lover noen koselige intervjuer og et par konkurranser.