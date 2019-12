Tore og Miriam skal fortelle om veien mot toppen

nyheter

Det handler om RBK-spilleren Tore Reginiussen og fiolin-esset Miriam Helms Ålien, som kommer til Alta kultursal 8. januar. De skal ikke bare snakke om veien mot toppen, men også motivasjon når motgangen kommer. Begge presterer på internasjonalt nivå, men det betyr ikke at alt bare er fryd og gammen gjennom en lang karriere.

Gratis seminar

Det er Olympiatoppen og idrettshøgskolen ved Universitetet som står bak gratisseminaret

– Seminaret passer for trenere, ledere, foresatte og utøvere fra både idrett og kulturliv, mener prosjektleder Roger Finjord i Olympiatoppen nord. Han håper at de nærmere 500 plassene i kultursalen fylles opp av interesserte fra hele Finnmark.

Det skal bli en nær sofasamtale, der de ønsker å bli grundig kjent med hva som motiverte dem i ung alder, og hva som har inspirert dem gjennom medgang og motgang. Tore og Miriam skal også snakke om den viktige dialogen mellom utøvere og voksne. Lise Lotte Lund Martnes og Tor Oskar Thomassen skal supplere med sine innspill.

– Unik mulighet

– Dette er en unik mulighet til å lære av de beste – både for utøvere, trenere, ledere og foresatte fra både idretten og kulturlivet, heter det i invitasjonen fra den alltid entusiastiske Finjord.

Tore Reginiussen vokste opp i Raipas og har en lang karriere, fra tiden i Alta IF og Tromsø IL til proflivet i både Tyskland og Italia. For RBK har han fire seriemesterskap og tre cupmesterskap. Han ble kåret til årets spiller i eliteserien for to år siden og har 29 landskamper, der han i høst fikk tilliten som kaptein.

Miriam Helms Ålien spilte fiolin allerede i seksårsalderen og har spilt med flere orkester i Norge, Danmark, Tyskland, Israel, Italia, Russland og Tsjekkia. Hun pendlet til musikkstudier ved Barratt Due musikkinstitutt i Oslo som ung, før hun begynte ved Hanns Eisler musikkhøgskole i Berlin. Siden oktober 2016 har Miram studert ved Kronberg Academy hos Ana Chumachenco. I 2017 ble hun en av fem finalister til Statoils talentstipend innen klassisk musikk. I februar er hun nøkkelpersonen og ideskaper for den første kammermusikkfestivalen på hjemmebane i Alta.