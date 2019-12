Politiet advarer mot gavesvindel

nyheter

Finnmark politidistrikt går ut via en post på facebook og advarer mot svindel.

– Svindlerne har hevet seg på julegavesvindelen. De vet at mange nå venter spent på pakke i posten, skriver politiet.

Konkret handler det om at folk får meldinger fra det som ser ut til å være Posten eller PostNord om at en pakke er på vei men at det mangler porto.

– Vær på vakt. Det er svindel. De ber deg om å trykke på en lenke og betale den manglende portoen. Ikke gjør det. Slett meldingen uten å trykke på lenka, skriver politiet, som forklarer at det er snakk om en svindelmetode som kalles «phishing»:

– De er ute etter sensitive opplysninger om deg, for eksempel kredittkortinformasjon som de kan bruke for å tappe kontoen din, skriver politiet.

Politiet har på facebookside lagt ved noen bilder som viser hvordan svindelen kan se ut.