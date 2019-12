Klagesak der eks-rådmann står mot dagens rådmann

nyheter

Det er sakens kjerne i en svært pikant ankesak, der sønn av tidligere rådmann Knut Krane, Kjetil Jørgensen Krane, er klager. Pappa Knut gikk hardt ut mot Alta kommune og behandlingen i Altaposten og i et åpent brev. Til Altaposten sier eks-rådmannen at han ikke kjenner igjen den kommunen jeg forlot for noen år tilbake. I det åpne brevet tegnes et bilde av Alta kommune med forskjellsbehandling og produksjon av argumenter for å kunne avslå søknad.