Skal beslutte milliard-investering i telefonmøte

Helse Nord har satt krav om at Finnmarkssykehuset skulle vise realistiske budsjetter for en bærekraftig økonomi. På styremøte i november utsatte Helse Nord å gi grønt lys for å byggeoppstart av Nye Hammerfest sykehus, som har en foreløpig anslått sluttpris på 2,33 milliarder kroner.