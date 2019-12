Hevder at de er møtt med arroganse – nå varsler Frp et tøffere samarbeidsklima

nyheter

I statsbudsjettet for 2016 bevilget regjeringen 150 millioner kroner til et treårige forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenester, noe som Fremskrittspartiet lenge har ivret for. Forsøket er utvidet både i antall, økonomi og tid. Nå vil Frp ha Alta kommune med på forsøket.

– Intensjonen med forslaget om at Alta bør søke om å bli en forsøkskommune, er et ønske om at Alta kommune skal bli bedre på eldreomsorg, og få mer ressurser til dette tjenesteområdet. Gjennom statlig finansiering øremerkes pengene til omsorgstjenestene, herunder eldreomsorg, og det sikrer at ikke politikerne bruker pengene til andre formål, forklarer fungerende gruppeleder og leder i Alta Frp, Odd Erling Mikalsen, til Altaposten før en interpellasjon om saken ble behandlet i kommunetyret.

– Forteller ikke alt

Ordfører Monica Nielsen takket for godt gjennomarbeidet interpellasjon, men konkluderte med at hun og posisjonspartiene ikke kunne støtte en søknad om å bli med på prøveprosjektet. Hun hevdet at Mikalsen og Frp ikke fortalte hele historien om de seks kommunene som hadde vært på forsøket.

Det hun hadde merket seg var at evalueringen av første del av prøveprosjektet, blant annet viste at kommunene hadde økt sine kostnader til pleie- og omsorg med 15 prosent, uten at antall brukere hadde steget.

– Det betimelige spørsmålet er; dersom Frp og regjeringen ønsker å gi kommunene mer midler og med det mer handlefrihet i eldreomsorgen, kunne vi heller ikke fått midlene på en annen måte, sa ordføreren, som også viste til at ett av ankepunktene var at det fulgte mer byråkrati med forsøksordningen.

Reagerer

Interpellanten fra Frp var skuffet over svaret fra ordføreren og posisjonen.

– Ordfører hevdet at interpellasjonen var kopiert fra en rekke andre kommuner. Kommentar: Den bygde på et forslag fra Frp sentralt, men var omskrevet og tilpasset Alta kommune. Hva er galt med det? spurte Odd Erling Mikalsen.

Han forstår ikke hvorfor flertallet i Alta kommune er negativ.

– Ordfører så intet positivt ved dette. Hun mente, at å bli med i forsøket ville vanskeliggjøre omstillingsprosjektet i Alta kommune, og det ville endre retning på omstillingen. Det ville hemme prosessen, var byråkratisk og tidkrevende. Ordfører feilinformerte også fra kommunestyrets talerstol om at det kun var fire kommuner som hadde vært med i prøveprosjektet hittil, og at de hadde dårlige erfaringer med dette. Det korrekte er at seks kommuner har vært med i dette prosjektet, og erfaringene er gode. Alle kommuner har vært enige om at det har blitt bedre kvalitet i tjenestene, de har fått frigjort midler til å øke kapasiteten, de ansatte har fått bedre kompetanse. Tildeling av tjenestene er blitt mer rettferdig, og kommunene har fått et ekstra inntektspåslag som de kan bruke til å øke aktiviteten og styrke kvaliteten, hevder interpellanten som også er leder av Alta Frp.

Hva var motivet?

– Alta kommune har altså takket nei til å bli med i prosjektet. Det tar vi til etterretning, men tillater oss å stille spørsmålstegn ved motivet. Man frykter økte kostnader. Det kan jo tyde på at omsorgstjenestene i dag er underfinansiert, og at dette ville blitt synliggjort om man ble med i prosjektet. De økte kostnadene ville jo i så fall ha kommet de eldre og pleietrengende til gode. Trolig ville kriteriene fra staten vært ingen bruk av dobbeltrom på sykehjem, mer ressurser til omsorgtjenester og mer til BPA. Er dette galt? spør han.

Han viser til at bordet ikke vil ha fanget. Alta kommune kunne søkt om å bli med i prøveprosjektet. Mikalsen viser til at dersom man fikk ja, hadde man god tid til å vurdere konsekvensene. Veie for og imot, før man konkluderte. Den muligheten er nå forspilt, ifølge Frp.

Konstruktiv

Samtidig viser Mikalsen til at Alta Frp har vært en forsvarer av kommunens omstillingsprosjekt, og har over år bidratt konstruktivt for å få resultater. Nå varsler han på vegne av Alta Frp en tøffere holdning.

– Vi har lett etter områder med kommunal sløsing, vi har foreslått effektiviseringstiltak, og vi har sett på muligheter til å øke inntekten. Med den arrogante og nedlatende behandlingen denne interpellasjonen fikk, må vi vurdere hvordan vi skal forholde oss til omstillingsprosjektet fremover. Når Alta kommune takker nei til muligheter, uten en seriøs vurdering, virker det lite motiverende og nesten meningsløst å bidra i dette arbeidet.