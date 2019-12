Fikser julemat til 30 gjester på Hjerterom

nyheter

Det er Scandic hotell og direktør Jevgeni Mlinnikov som mente de burde gi et håndslag til noen i altasamfunnet på selve julaften. Valget falt på Hjerterom i nabolaget.

Oppriktig glad

– Jeg blir rett og slett varm om hjertet. Jeg blir oppriktig glad, sier Hans Jørgen Andersen, som sammen med Magit Djuve Edland står i spissen for Hjerterom i Alta sentrum, et tilbud som har vist seg å bli viktig for mange mennesker.

På julaften blir det samling fra klokken 17 til 20, der mat og prat blir supplert med musikk fra Ronny Eidsaune. Her skal det mulig å finne den gode stemninga.

Kjøkkensjefen i sving

Direktøren satte kjøkkensjef Hasse Kåberg på oppdraget og nå er alle innstilt på å stelle i stand et tradisjonsrikt måltid for de som feirer på Hjerterom. De hadde lyst til å bidra til noen som trenger et sted å samles på selve julekvelden. Da kommer alt tilberedt, fiks ferdig for en kos og fellesskap. Kåberg svikter neppe, ettersom pappa Hans Jørgen står klar til å fordele maten til gjestene.

– Det er en strålende nyhet. Vi må bare takke så mye, sier Andersen, som forteller at de frivillige på Hjerterom er imponerte og takknemlige for all den hjelpsomhet som utvises fra innbyggere og næringsliv. Nylig var Hjerterom en av tre aktører som fikk en solid pengegave på over 30.000 kroner fra Harald Nilsen AS.