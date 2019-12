Ber til Høyre-makter

nyheter

De to Høyre-representantene Alex Bjørkmann og Bjørn Roald Mikkelsen ville i kommunstyret tirsdag synliggjøre at posisjonspartiene ikke synes å forstå at man må så før man kan høste. Det var spesielt økningen i parkeringsavgift som fikk Høyre-politikerne om å be om en mer næringsvennlig politikk.