– Så bra at Venstre nesten kunne stemt for posisjonens forslag

Venstres Trine Noodt gikk på talerstolen med et budskap hun neppe har kommet med i noen tidligere budsjettdebatter. Hun applauderte flertallsgruppens forslag.

– Ja, jeg følte det var riktig å uttrykke glede over at kommunestyret er blitt en arena hvor vi sammen kan skape gode løsninger. Det er viktig å gi posisjonen ros når de velger å lytte, og er med på å finne samlende løsninger. Det var så bra, så mange ting i posisjonens forslag som vi har kjempet for, at det var nesten så vi kunne stemt for forslaget til Ap, SV, KrF og Senterpartiet, sier Noodt til Altaposten.

Fra talerstolen pekte hun på flere saker som posisjonspartiene hadde fått inn i sitt budsjettforslag. Det var sikkerhet for at ingen pasienter skal tvangsflyttes, eller havne ufrivillig på dobbeltrom. Det var åpning for å kunne si opp avtalen med Finnmarkssykehuset om de seks plassene på Klinikk Alta slik at det åpner for flere sykehussenger i Alta. Venstre er også svært glad for at Komsa og Bossekop skole skal pusses opp, og at Saga skole skal utvides. Også satsingen på boligbygging og økt prioritert til boligsosiale tiltak gledet. Og sist, men ikke minst en offensiv holdning til å få realisert planene om fødevdeling og akuttilbud.

Viktig jobb

Den saken Noodt og Venstre tross alt var mest fornøyd med, var posisjonspartienes garanti om at Kåfjord sykehjem skal drives helt fram til Alta Omsorgssenter står ferdig og kan ta over pasientene.

– Det førte frem å stå på for å få endret måten Alta kommune gikk frem på ved flytting av sykehjemspasienter fra et sykehjem til et annet, fra enkeltrom til dobbeltrom. Prosessen da kommune la ned avdeling ved Elvebakken medførte en storm av klager, som vi tok videre til fylkesmannen, analyserer Noodt og viser til notatet som er utarbeidet for å se på bruken av dobbeltrom.

– Nå ser vi at Alta kommune i dette notatet beskriver prosessen rundt enkeltvedtak slik det SKAL gjennomføres, ikke slik det har blitt gjort tidligere. I notatet sier administrasjonen rett ut at det ikke er å anbefale å flytte pasienter midlertidig til andre sykehjem, før det nye står klart. Ulempene og de etiske sidene av bruk av ufrivillig dobbeltrom. som vi har forsøkt å peke på, beskrives også i dette notatet samtidig som regelverket rundt bruk av enkeltvedtak, og den enkeltes rett til å¨klage og få utsettelse av iverksettelse av tiltak før klagen er behandlet, er endelig tydelig fra kommunens side. Det er en endring av tidligere praksis vi har kritisert kommunen for.

– Det nytter! Takk til de pårørende som orket å ta sin sak opp med oss politikere så vi sammen fikk fokus på dette.