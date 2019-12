Sier opp avtale med Finnmarkssykehuset

nyheter

Nestoren i Ap-gruppa, tidligere varaordfører i Alta kommune, Alf Bjørn, har jobbet hardt i kulissene for å få sine partikamerater til å gå på barrikadene med krav om at Klinikk Alta må ferdigstilles, og at lovte tilbud snarest må på plass. Samtidig er Bjørn nær å få kommunestyret med på å si opp fire av seks plasser på den somatiske sengeavdelingen på Klinikk Alta – slik at Alta kommune kan drifte disse selv i den nye kortids/rehabiliteringsavdelingen som kommer på Alta sykehjem.