For tøft å overta syv baser samtidig

nyheter

Luftambulansetjenesten tar selvkritikk for ikke å tidlig nok ha forutsett problemene som oppsto da luftambulansepilotene skulle bytte arbeidsgiver.

Det kommer fram i en evalueringsrapport fra Luftambulansetjenesten, ifølge Klassekampen.

I begrunnelsen for å gi kontrakten til Babcock heter det at selskapet hadde tilbudt «samme kompetanse» som konkurrenten, og de fikk ti av ti poeng på kompetanse i anbudskonkurransen. Selskapet sto da uten piloter.

Babcock overtok etter Lufttransport AS 1. juli 2019. Da Babcock overtok tjenesten, ble beredskapen «redusert, og tidvis svært redusert», ifølge evalueringsrapporten.

Blant årsakene var at pilotene ikke ville bytte arbeidsgiver uten tariffavtale i det nye selskapet, noe som gjorde det vanskelig å få nok piloter i Kirkenes, Alta og Bodø. Tariffavtalen tok nesten fem måneder å få på plass, ifølge Klassekampen. Dessuten tok det tid å lære opp pilotene.

Base for base

Direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten sier til avisen at den neste overføringen mellom operatører av ambulanseflyene bør skje «base for base» og ikke på alle flybasene samtidig, sånn som i sommer.

Det er Babcock enig i. Til Dagbladet sier flyoperatøren at de ba om en gradvis overgang.

– Vi overtok sju flybaser ett minutt over midnatt 1. juli. Vi hadde fått tilgang til basene først klokken åtte om morgenen dagen før, en søndag. På 16 timer skulle vi rigge opp utstyr og sette opp tekniske tjenester på baser fra Gardermoen til Kirkenes, sier driftssjef Hilde Sjurelv.

Et minutt over midnatt fikk de også 91 nye medarbeidere som måtte gjennom trening for å kunne fly Babcocks fly.

Uenighet

Ifølge Sjurelv laget Babcock og Luftambulansetjenesten sammen et forslag om å overta base for base.

– Dette ønsket ikke Norsk Flygerforbund (NF) eller den tidligere operatøren Lufttransport FW, hevder hun.

Verken NF eller Lufttransport kjenner seg igjen i det.

– Vi ga dem tilbud om å ta over pilotene tidligere slik at de kunne ta over base for base. Vi var også fleksibel på tidspunkt, sier Frank Wilhelmsen i Lufttransport FW til Dagbladet. (©NTB)