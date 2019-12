nyheter

Debatten om kulturhus er både spennende og interessant – og vi er selvsagt enige om at Alta trenger et kulturhus, et sted hvor kunst og kultur kan smelte sammen til det beste for Altas befolkning, men samtidig et sted som er lagt til rette for de som skal stille ut eller på andre måter skal fylle huset.

Et kulturhus som kan vise det mangfoldet som finnes i Alta både med tanke på kulturuttrykk og etnisitet. Men før vi kommer så langt, må vi vel kanskje innrømme at vi faktisk ikke er klar for et kulturhus enda. Det er vel ikke noe problemstilling heller, da det vil ta minst 10 år før vi er klare for å sette spaden i jorda til det nye kulturhuset.

Det betyr at vi har 10 år på å utvikle oss, forberede oss og gjøre oss klar til å bidra med et innhold til kulturhuset. Ikke gjør den samme feilen de gjorde i Bodø, der de bygde et praktbygg som ingen hadde råd å bruke. Husleia ble så dyr at ingen hadde råd å sette opp forestillinger eller leie lokaler i dette praktbygget.

Alta har i dag et enestående kulturliv. Sammenlignet med andre byer på samme størrelser har vi flere kulturarrangementer enn noen andre.

City Scene, Aronnesrocken (nå Alta live), Barila, Kulturskolen, Huset, videregående skole, Kultursalen, katedralen og sikkert mange andre er alle med på å gjøre Alta til en kulturby.

Det flere ikke vet, er at vår kjære kultursjef Tor-Helge Reinsnes Moen har sørget for at Alta ble kåret til kulturkommune i 2018. Nettopp på grunn av dette yrende kulturlivet som finnes her.

Det er ikke lenge siden forsøket på å etablere et galleri på Parksenteret måtte legge ned. Også en handverksbutikk i samme lokale måtte gi opp etter kort tid. Husker dere Handverkshuset? Et fantastisk sted med over 100 produsenter. De måtte legge ned mye på grunn av høy husleie men også fordi de ikke hadde sentral beliggenhet. Alta kunstforening har ikke stappfulle lokaler når de har utstillinger.

Sannheten er at det blir for generelt å snakke om sentrum. Det er Amfi som er sentrum. Dessverre.

Parksenteret og andre lokaler i sentrumsområdet er dessverre ikke sentralt nok. Dermed tenker jeg at plasseringsdebatten kan få flere innspill. Jeg tror det er viktig å kunne ta i bruk eksisterende bygninger, gjerne noen gamle bygninger med historisk verdi, noen bygninger som kan si noe om historien og identiteten til Alta. Vi må ikke bli historieløse og kun jakte på signalbygg.

Det viktigste vi nå kan gjøre er å bygge opp gode miljøer. Gi et løft til Kulturskolen og andre kunst og kultur miljøer.

Og viktigst av alt skap samarbeid, samarbeid og samarbeid. Om vi skal klare å fylle et galleri med interessant kunst, så må vi skape en sterk organisering. Vi må sette oss på kartet slik at vi kan få store kunstnere til å komme. Poenget er at vi har mange fordeler i Finnmark og vi kan hvis vi står sammen få til store kunst utstillinger med verdens kjente kunstnere.

Det er ikke slik at den beste plasseringen er inne på Amfi. Der blir det for dyrt å bygge. I hele sentrum blir det for dyrt. Det sørger kapital kreftene for. Men heldigvis er det slik med kunst og kultur at man oppsøker tilbudet dersom det er fristende. Man kunne hatt et kulturhus hvor som helst om bare innholdet var interessant nok. Om Vebjørn Sand stilte ut, eller om Pink Floyd spilte, så ville de som var interessert dratt om det var på sentrum, på Elvebakken eller i Rafsbotn.

Det er ikke slik at man dropper innom en kunstutstilling fordi man oppdager den på vei til butikken. Det er heller ikke slik at turister og andre kun vil bruke et kulturhus om det ligger i sentrum. Hvem har ikke reist rundt i Europa og besøkt historiske bydeler, vandret rundt i bak gater og oppdaget nye spennende butikker, Gallerier og hørt spennende band på små klubbscener. Det er vel sjelden eller aldri at en oppsøker handlesentre. Og om man oppsøker et handelsenter, så er det en ting som er sikkert. Der finnes ingen gallerier eller små spennende butikker. Nettopp fordi de har ikke råd å leie seg inn på slike steder.

Dette synes jeg vi skal tenke på mens vi venter på et nytt kulturhus vokser frem. I mellomtiden kan vi glede oss over hverandre, støtte hverandre og bygge noe solid sammen som gjør at vi kan få til mange spennende butikker, at vi kan få til klubb scener, flere gallerier, arbeidsverksteder og kafeer som kunne vært et spennende innhold til det nye kulturhuset.

Så min oppfordring, kjære altaværinger. Glem plasseringsdebatten. Skap samhold mellom de aktørene som vil jobbe med dette i årene fremover. Og få folk i Alta til å ta i bruk kunstarenaer. Det er så trist når folk kan kjøpe en stol til 20.000 kroner, men på veggen vil de ha en plakat fra Bohus i stedet for et originalt kunstverk til 2000 kroner. At folk sitter hjemme og drikker for så å gå på puben rundt midnatt. Overalt ellers i verden går folk tidlig ut og koser seg med et glass vin eller en øl og så går de hjem rundt midnatt. Her er det altså motsatt.

Vi må bruke litt tid på skape interesse for kunst og kultur opplevelser.

John Tore Martinsen

Sisa kultursenter