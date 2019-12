Utsatte ikke hallsaken

nyheter

Posisjonen i Alta kommune sto fast på at det skal bygges en ny idrettshall ved Elvebakken skole, i praksis to haller med en basishall.

Saken har vært omstridt, spesielt etter at fem idrettslag kom på banen for å utsette saken. Alta IF mente blant annet det ville være fornuftig å bygge en hall på Aronnes, i tilknytning til anlegget der. Det primære ønsket var imidlertid en utsettelse for å få utredet saken mer.

Posisjonen med Ap i spissen ønsket ikke å utsette prosjektet på Elvebakken på grun av det store behovet for spilleflate. Til tross for et flammende innlegg fra Otto Aas fra SV, valgte posisjonen å stå fast sitt tidligere vedtak under budsjettreguleringen. Aas valgte å stemme på det helhetlige budsjettet til posisjonen.