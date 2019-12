Loppa SV tapte kampen om gratis SFO og barnehage

Uttalelse til Altaposten om vedtatt budsjett i Loppa for 2020: Det blir ikke videre gratis SFO og barnehage i Loppa i 2020. Loppa SV forsøkte i det lengste å forhandle med Loppa Arbeiderparti, og de uavhengige for å få i land dette. Vi trodde i utgangspunktet dette ikke skulle bli så problematisk da arbeiderpartiet også gikk til valg på å støtte gratisordningen og signalene fra de uavhengige etterhvert ble positive. Men da stemmene falt var det de manglende stemmene fra Loppa Arbeiderparti som sørget for at det nå blir gjeninnført foreldrebetaling. Riktignok til en redusert pris, etter APs eget forslag. Men vi mener dette ikke er godt nok. Denne middelveien er hverken fugl eller fisk. Den gir ingen signaleffekt og kan ikke brukes i rekruttering eller markedsføring av kommunen. Da SFO ble gratis, doblet deltakelsen seg, dette forteller oss mye om behovet for å utjevne sosiale forskjeller i vår kommune. De tilbakemeldingene vi har fått fra foreldre tyder på at dette er noe som engasjerer stort og mange fulgte med på streamen. Forskning viser at barn av foreldre med lav inntekt og utdanning selv har større sjanse for å havne i samme gruppe. Med gratis tilgang til barnehage og SFO kan vi være med på å bidra til sosial mobilitet. Kunnskap er avgjørende for å utjevne sosiale forskjeller. Denne løsningen gir heller ingen enorm innsparing for kommunen i forhold til hva som ble vedtatt. APs forslag om foreldrebetaling på 1500,- i barnehage og 1000,- i SFO koster ca 800 000,-. Et fullstendig gratis tilbud ble estimert til å koste 400 000,- mer. Det er uforståelig for oss at man velger å heller gå for en slik mellomløsning. Til tross for befolkningsnedgang i 2019 holdt barnetallet og antall innbyggere under 40 seg stabilt. Vi ser dette klart i sammenheng med at vi hadde gratis sfo og barnehage. Stina B.L. Pedersen og Cato Kristiansen, kommunestyregruppa Loppa SV