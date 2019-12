– Må få spesialist på plass

nyheter

Det er styret i HLF Finnmark som etterlyser handlekraft fra helseforetaket. Fylkeslaget for Hørselshemmedes Landsforbund mener situasjonen ikke er holdbar etter at Annette Smitz sa opp avtalen og la ned sin praksis i mai. Hun har riktignok strukket seg langt for å hjelpe, men Vest- Finnmark har manglet øre-nese-hals lege i fast arbeid.

I Øst- Finnmark har Kirkenes Sykehus 1,5 stillingshjemmel for øre-nese-hals-lege. Til sammenligning har Helgeland fem øre-nese-hals spesialister, påpekes det i en uttalelse. Styret i HLF Finnmark er kjent med at Klinikk Hammerfest vil ha en øre-nese-hals lege i arbeid fra januar 2020.

– Slik styret i HLF Finnmark ser det, vil det likevel være altfor få øre-nese-hals spesialister i fylket til å kunne gi et tilfredsstillende tjenestetilbud til befolkningen i Finnmark. Særlig viktig vil det være å få på plass en øre-nese-hals spesialist i Alta snarest mulig. En slik spesialist i Alta vil også kunne betjene Nord-Troms kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, mener styret i HLF Finnmark.

De store avstandene i Finnmark gir ufordringer for eldre, kronisk syke og sterkt funksjonshemmede. Fem stillinger må til.

– Pasientene må i størst mulig grad skal de slippe belastende reising til time hos legespesialist. Da må det være øre-nese-hals spesialister i både Kirkenes, Karasjok, Hammerfest og Alta, enten knyttet til Finnmarkssykehuset HF sine klinikker eller som private stillingshjemler med privat praksis for Helse Nord RHF, mener de.