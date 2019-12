Plan for veien mellom Øvre Alta og Kløfta ut på høring

nyheter

Statens vegvesen igangsetter nå arbeidet med reguleringsplanen for den etterlengtede strekningen mellom Øvre Alta og Kløfta.

Prosjektet ble skjøvet ut i tid for noen år siden, men er i andre delen av Nasjonal transportplan for de neste åtte årene, med start fra 2024. Da er det satt av 210 millioner kroner til prosjektet.

Nå sendes forslaget til planprogram ut på høring, der hensikten er å finne en trafikksikkert løsning som gir bedre fremkommelig gjennom eller forbi Eiby.

– Forslaget til planprogram er ute på høring, og berørte parter oppfordres til å komme med sine innspill innen 10. februar 2020, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

For prosjektet E45 Kløfta ble reguleringsplan vedtatt i 2018. Strekningen er rasfarlig, og partiet ved Kløfta er også en flaskehals for tungtrafikken mellom Finnmark og utlandet vinterstid. Etter planen skal E45 bygges om, slik at et rasfarlig parti erstattes med tunnel.

Omleggingen ved Kløfta er beregnet å koste 970 millioner (2018-kroner), og i Nasjonal transportplan er det satt av 210 millioner kroner til oppstart i perioden 2024-2029.