Har trua på at kuttplan gjør det mulig å bygge nye Hammerfest sykehus

I ettermiddag og tirsdag setter styret i Finnmarkssykehuset seg ned for å godkjenne budsjettet for 2020. Da blir etter alt å dømme direktør Eva Håheim Pedersens 120 millioner kroner store kuttplan godkjent, og styret går med det god for at planen er realistisk å få til – uten at tilbudet eller sikkerheten til pasientene på noe vis rammes.