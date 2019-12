– Jeg håper ikke vi debatterer det samme om fire år

nyheter

Vararepresentant Berg fremmet i siste formannskapsmøte et forslag å sette ned en komite med en representant fra rådet for likestilling av funksjonshemmede, eldrerådet, de tre hovedutvalgene og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Finnmark (FFO). Han håper dette vil gi kommunestyret en oversikt over de utfordringer og muligheter som finnes, slik at det kan gjøres nødvendige vedtak for å komme videre.