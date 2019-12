– Dette har vi lenge drømt om å få til

nyheter

Stomisykepleier Merete Erga og sårsykepleier May Liss Berg blir nøkkelpersoner når Alta kommune går i gang med et tverrfaglig team som blir temmelig unikt i Nord-Norge. Går finansieringen i orden, kan sårbehandlingen gi mange pasienter en ny hverdag. Allerede er et forprosjekt godt i gang.

En gammel drøm

– Dette har vi drømt om og jobbet med i flere år, så vi er glade for at prosjektet kommer i gang, ikke minst for pasientene som har store utfordringer, sier de to, som ikke legger skjul på at de brenner for saken og pasientgruppen som har blitt «glemt». De har gjerne blitt kasteballer i systemet, med all den usikkerhet det skaper.

– Vi blir begge ringt opp på jobb og privat, av andre i helsevesenet eller pasienter med sår og stomi. Stomipasienter i Finnmark får ikke systematisk oppfølging, heller ikke i spesialisthelsetjenesten. På Østlandet og andre steder, hvor de har bedre tilgang på kompetanse, får de fast oppfølging etter en operasjon, forteller Erga og Berg, som ønsker å bruke sine spesialutdanninger til å gi Altas befolkning et godt og forutsigbart tilbud. De ser også for seg at det unike tilbudet i Alta kan bli viktig for at andre pasienter i regionen.

I første omgang er målet for forprosjektet å finne mulige løsninger, som kan sikre drift av sår-og stomiteam på sikt, sier de to.

Politisk støtte i kommunen

Hovedutvalgsleder Kristin Jensen (Ap) gleder seg stort over at prosjektet nå rulles i gang. Hun har hatt dialog med sårsykepleierne siden dag en. Nasjonalt senter for distriksmedisin har allerede gitt sin støtte og kommende tirsdag ligger det an til at Alta kommunestyre bevilger 200.000 kroner til forprosjektet.

– Mitt inntrykk er at prosjektet har tverrpolitisk støtte i Alta, så er neste steg at fylkeskommunen blir med videre. Målsettingen er å ha et permanent tilbud i tråd med behovet. I første omgang en gang i uka i en 20 prosent stilling, sier Jensen.

Dårlig rustet i nord

Etter hvert ser de for seg at spesialsykepleierne kan være tilstede for pasientene to ganger i uka.

– Vi ønsker også å være med på å øke kompetansen på sår og stomi hos annet helsepersonell i kommunen, sier Berg og Erga. Samlokalisering med legekontor vil gi god organisering, med Ragna Eikanger som prosjektleder.

– Hvordan er tilbudet i Nord-Norge på dette feltet?

– Nord for Trondheim er det en stomisykepleier tilknyttet sykehus. Det er i Harstad, i 20 prosent stilling. Det finnes andre som er veldig flinke på området, men behovet for et systematisk opplegg er veldig stort, sier de to.

500 amputasjoner

Utfordringene er samtidig store. Et samarbeid med andre vil være helt avgjørende, for eksempel diabetesteamet i Alta.

– Det er cirka 500 amputasjoner i året på grunn av diabetes. Det er beregnet at dette har en kostnad på en million kroner per pasient. Den samfunnsøkonomiske kostnaden er stor, så det er viktig å forebygge og behandle dette på skikkelig vis, sier de.

Eldrebølgen gjør at mange eldre har behov, noe eksempelvis Altas satsing på hjemmesykepleien vil merke. Med et sårbehandingsteam i ryggen kan det bygges opp bredere kompetanse. Bare når det gjelder stomi, er det over 100 pasienter i Alta, fra babyer til eldre.

Flere har demens og er avhengig av tett oppfølging. Et godt samarbeid med apotekene, som gjerne er i førstelinje når det gjelder utstyr og veiledning, har vist seg å være veldig viktig, mener de to.

Isolerer seg

Sykepleierne i Alta kan fortelle om et felt som også er forbundet med isolasjon.

– Det viser seg at mange av dem som får stomi, er redde for å bevege seg blant folk. De frykter fordommer og at det skal skje noe med stomien. Da blir de kanskje heller sittende hjemme, sier Merete Erga.

– Vi må også forvente at livsstilssykdommer øker. Det gir også flere kroniske lidelser knyttet til sår, mener sykepleierne,

De er opptatt av å se hele pasienten. Et tverrfaglig miljø med høy bevissthet kan skape dette, fra fastleger og diabetesteam til apoteket.