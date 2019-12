Trafikkulykke utenfor Karasjok: –Veien er sperret

nyheter

Saken oppdateres

Nødetatene skal ha rykket ut til en kollisjon mellom to personbiler på fylkesvei 92 utenfor Karasjok. Ulykken skal ha funnet 12 kilometer fra Karasjok i retning Jergul. Det skal ikke være personskader, men brannvesen og ambulanse er rykket ut. I tillegg skal veien være sperret.

Kjørt til helsesenteret for sjekk

– Brannvesenet er fremme på stedet. Vegen er stengt og det er oppstått køer på begge sider av ulykkesstedet som følge av ulykken, opplyser 110-sentralen.

Politiet opplyser at det to personene som var i hver sin bil er kjørt til helsesenteret av ambulanse for sjekk. Politiet har også iverksatt etterforsking.

Trailer kjørt av veien ved ulykkesstedet

I tillegg har en utenlandsk trailer kjørt ut av veien like ved ulykkesstedet. Det skal ikke være noen personskader i den forbindelsen, men det er behov for berging.

Bergingsbilen skled også ut av veien

Det opplyses også om at vegtrafikksentralen ble varslet for strøing da det skal være veldig glatt på stedet.

– Mens de ventet på strøing skled også den tunge bergingsbilen ut av veien, opplyser politiet.