nyheter

De to andre som var involvert i ulykken, ble skadd. En av dem er brakt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Denne personen betegnes som alvorlig skadd. Tilstanden er stabil.

Den andre ble sendt til legevakten på Finnsnes.

Politiet meldte om utforkjøringen klokka 6.28 søndag morgen. Noe over en halv time senere opplyste de at nødetatene var framme på stedet og at de tre personene var frigjort fra kjøretøyet.