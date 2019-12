nyheter

Det har etter alt å dømme vært nok en rolig natt i Nordlysbyen. Politiet har faktisk ikke meldt om en eneste hendelse i Alta gjennom natten. Men dersom vi flytter oss lenger ut på kysten, til Hammerfest, så har det vært langt fra en edruelig natt og mange hendelser å ta fatt i for lovens lange arm.

Travel natt i Hammerfest

Rundt midnatt ble en dame i 20 årene bortvist fra Hammerfest sentrum og et par timer senere måtte politiet oppsøke en fest på et hotellrom etter klage på støy og bråk. Hotellet vil anmelde skadeverk etter festlighetene. Deretter ble en mann i 40-årene bortvist fra sentrum på grunn av beruselse og for å være en kranglefant. Ikke lenge etter ble en mann i 30-årene bortvist fra sentrum på grunn av beruselse.

– Mann i 20-årene pågrepet i sentrum av Hammerfest etter å ha vært i slagsmål med blant annet en dørvakt.

Politiet opplyser at forholdet anmeldes. Ikke lenge etter dette meldes det om at en annen mann i 20-årene ble innbragt av politiet på grunn av beruselse. Dette ble etterfulgt av en mann i slutten av tenårene som ble bortvist fra Hammerfest sentrum på grunn av ordensforstyrrelser. Deretter ble nok en mann i 20-årene bortvist fra sentrum på grunn av beruselse og krangling. Men natten var åpenbart enda ung:

– Atter en mann i slutten av tenårene bortvist fra Hammerfest sentrum på grunn av beruselse og kranglete, opplyser politiet.

Deretter ble en dame i 20-årene innbragt for i beruset tilstand å ikke etterkomme pålegg fra politiet. Hun skal til og med ha fått hele to sjanser innen hun ble innbragt og anmeldt. Nok en mann i 20-årene skal ha blitt bragt inn av politiet og satt i arresten. Han anmeldes for ikke å ha fulgt politiets pålegg om å forlate sentrum. Deretter måtte politiet rykke ut da rute i en butikk i Hammerfest var blitt knust, huseieren kom til stedet for å sikre vinduet.

– Atter en person bortvist fra Hammerfest sentrum på grunn av beruselse og kranglete. Denne gang en mann i slutten av 40årene.

Deretter ble nok en mann i slutten av 40-årene innbrakt av politiet for å ikke ha etterkommet pålegg om å forlate sentrum. Han skal ha vært både beruset og kranglete.

Resten av fylket

I resten av fylket ser det derimot ut til å ha vært roligere forhold, men likevel noen enkelthendelser.

– Mann og dame i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene forlot taxi uten å gjøre opp for turen, blir anmeldt og regningen blir da en helt annen.

Politiet opplyser ikke hvor denne hendelsen fant sted. I tillegg fikk en mannlig kjører i 20-årene forenklet forelegg for å ha kjørt bil med ulovlig sotede ruter, også dette på ukjent plass.

I Kirkenes ble tre fulle menn i slutten av tenårene bortvist fra sentrum etter å ha vært kranglete. Noe senere ble også to menn i 20 årene bortvist på grunn av beruselse og for å være kranglete.

I tillegg måtte Sør-Varanger brannvesen bistått i forbindelse med en vannlekkasje i en kjeller.

– Vannet er nå stanset og rørlegger får besøke den uheldige beboeren senere for utbedring av lekkasjen, opplyser 110-sentralen.