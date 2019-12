– Bør takke ja til eldreforsøk som kan gi Alta 20 millioner kr

nyheter

I statsbudsjettet for 2016 bevilget regjeringen 150 millioner kroner til et treårige forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenester, noe som Fremskrittspartiet lenge har ivret for. Forsøket er utvidet både i antall, økonomi og tid. Nå vil Frp ha Alta kommune med på forsøket.