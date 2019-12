Stille natt - i Alta og resten av fylket

nyheter

Politiet melder om at en mann i 20-årene ble bortvist fra Alta sentrum i morgentimene på grunn av beruselse. Ellers ser det ut til å ha vært en nokså rolig natt for politiet i både Alta og resten av fylket.

Holdt nabolaget våkent

I kirkenes rykket de ut til et privathus på grunn av musikkstøy som skal ha holdt nabolaget våkent i dag tidlige.

– De som var på stedet forstod budskapet og dempet musikken, opplyser politiet.

Anmeldes for vold mot politiet

I Hammerfest ble to unge menn i slutten av tenårene innbragt av politiet i Hammervest omkring midnatt.

– Begge beruset og anmeldes for å ha forulempet offentlig tjenestemann, samt at den ene også anmeldes for vold mot politiet.