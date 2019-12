Finnmarking tiltalt for menneskehandel og overgrep

nyheter

– De etablerte en kontakt via nettet som gjorde at hun kom hit og ble involvert i ham. Bakgrunnen for etterforskningen er at politiet fikk opplysninger fra fornærmede om at hun hadde et opphold hos tiltalte der hun ble utsatt for press for å gjennomføre arbeid og for seksuelle overgrep, sier politiadvokat Jon Kåre Olsen i Finnmark politidistrikt til VG.