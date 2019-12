Fagforbundet krever at staten overtar luftambulansetjenesten

nyheter

– Det er uakseptabelt at innbyggernes liv og helse i Nord-Norge settes i fare fordi ambulansefly står på bakken og akuttberedskapen er svekket, sier Fagforbundets landsstyre i en uttalelse.

Fagforbundet har rundt 370.000 medlemmer som blant annet jobber på sykehus og i ambulanser.

Det har den siste tiden vært bråk etter at selskapet Babcock, som tok over driften av alle landets ambulansefly 1. juli i år, etter at flere av flyene den siste tiden har vært ute av drift. Det har ført til en svekkelse av beredskapen.

I uttalelsen fredag krever Fagforbundet at helseminister Bent Høie løser krisen i luftambulansetjenesten.

Han må aller først sikre normal beredskap for ambulanseflyene og bidra til at avtalen med Babcock, som selskapet har brutt, blir sagt opp. Deretter må helseministeren sørge for at den operative drifta av luftambulansen blir overtatt av det offentlige, sier Fagforbundet.