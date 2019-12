nyheter

Politiet i Alta opplyser at det har vært et trafikkuhell i Kautokeino-krysset i Bossekop.

- Nødetatene på stedet. Ingen involverte biler på stedet. Kun rester av plastbiter. Ingen skadd, opplyser politiet som forklarer at de har vært i kontakt med den ene parten som kunne melde at det kun var materielle skader og at partene har blitt enige om å fylle ut skademelding i ettertid.