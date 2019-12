– Dette gir håp for oss

nyheter

Tidligere ordfører i Kautokeino, Johan Vasara, har stått på barrikadene for denne retten i egen kommune. Han gleder seg over at flertallet i kommisjonen støtter kravet fra Karasjok.

– Vi har krevd eiendomsretten kollektivt, noenlunde på samme måte som Karasjok, sier Varasa til lokalradioen GLR.

I praksis vil Finnmarkeiendommen miste rettighetene til forvaltning, enten det er eiendommer eller jakt. Spørsmålet er om saken blir brakt inn for domstolene, for eksempel av Fefo.

Overfor NRK Sapmi er Fefo-direktør Jan Olli tilbakeholden.

– Det er litt tidlig å si noe om situasjonen, men vi har begynt å jobbe med denne saken, sier han.

En av de som jubler er Nils Thomas Utsi fra Kautokeino, som i flere tiår har vært talsmann for lokal forvaltning. Han har stått i spissen for organset Sohpar som har krevd kollektive rettigheter for samene i Indre Finnmark.

– Det betyr utrolig mye. Vi har organisert et eget organ som krever eiendomsrettigheter i Karasjok, Kautokeino og Tana. Nå har flertallet i kommisjonen uttalt at det er lokalbefolkningen i Karasjok som eier området i Karasjok og ikke staten. Dette er en stor seier for samene, sier han til NRK Sapmi.

Det var ikke full enighet i kommisjonen i spørsmålet om eierrettigheter i Karasjok. Hilde Heggelund og Veronica Andersen mener at forvaltningen bør være som i dag.