Høie om ambulanseflyene i Nord-Norge: – Ikke riktig at dette var et spareanbud

– De ga uttrykk for at de selvfølgelig ikke er fornøyd med situasjonen, og at det har vært krevde hele veien. Egentlig siden i fjor, da disse problemene startet, sier Høie til NTB.

Siden lørdag har fire av elleve ambulansefly fra operatøren Babcock vært ute av beredskap på grunn av en feil som ennå ikke er identifisert helt sikkert. I løpet av uken vil det være på plass totalt fem ekstra fly for å bedre situasjonen.

– Finnmark legeforening mener luftambulansen er en tjeneste som bør drives av det offentlige. Det er noe vi nå utreder og vil ha utredet i god tid før dette skal ut på anbud igjen, forteller statsråden.

Scoret dårligst på beredskap

Babcock vant i 2017 anbudskonkurransen om å fly ambulansefly fordi selskapet var best på pris. Nå sier Luftambulansetjenesten HF at beredskap er viktigst.

Ifølge Luftambulansetjenesten var Babcocks tilbud det økonomisk mest fordelaktige, best på pris, men rangert som nummer fire på kvalitet, noe som ifølge Klassekampen var dårligst av kandidatene. Det skyldtes «primært at tilbudt beredskap var det med færre piloter og færre reservefly» enn det konkurrerende tilbydere hadde å skilte med, ifølge Luftambulansens egen begrunnelse.

I kvalitetskravene til beredskap fikk Lufttransport, som drev tjenesten den gang, 10 av 10 poeng og Babcock fikk 6,73.

Direktør Øyvind Juell i det statlige selskapet Luftambulansen har måttet forsvare valget flere ganger

– Pris er også en kvalitet, skrev Juell på selskapets nettsider 16. mai i 2018.

Nå er tonen imidlertid en helt annen.

– Nå bruker vi all tid og alle våre krefter på å sikre en best mulig beredskap. Vi får komme tilbake til økonomien på et seinere tidspunkt, sier Juell når Klassekampen stiller spørsmål om ekstrakostnadene det medfører å ta i bruk blant annet jetfly og forsvarshelikoptre for å sikre beredskapen i nord.

«Den prismessige fordelen mer enn oppveier den reduserte kvaliteten», skrev ledelsen i Luftambulansetjenesten i sin innstilling til at Babcock fikk kontrakten.

– Ikke riktig at dette var et spareanbud

Til NTB forteller Høie at anbudet fra Babcock samlet sett scoret 9,5 av 10 mulige på kvalitet.

– Og det lå jo til grunn en beredskap i anbudet som var på nivå med det som har vært hele veien, og også noen elementer som styrket beredskapen. Så vi mener jo at anbudet som er inngått, vil gi en bedre beredskap enn det som var den tidligere løsningen, sier Høie, og legger til:

– Det er ikke riktig at dette var et spareanbud. Nettopp fordi beredskapen skulle heves, bruker vi 100 millioner kroner mer i året enn i den gamle avtalen. Men vi er ikke fornøyd med leveransen i henhold til avtalen.

– Ville Babcock ha vunnet anbudet i dag?

– Det vet man ingenting om, så det er et hypotetisk spørsmål, svarer Høie.

– Alltid et alternativ å se på kontrakten

– Er det aktuelt å bryte kontrakten dersom situasjonen vedvarer?

– Det er ikke der vi er nå. Nå er fokuset på ekstratiltak. Det er alltid et alternativ og se på en slik kontrakt, men det vil ikke løse problemene vi står i nå. Vi forventer at de leverer på kontrakten de har inngått, og at det skjer så raskt som mulig.

Høie skulle egentlig i møte med Babcock i løpet av sin beredskapsvisitt i nord. Stengte veier stikker imidlertid kjepper i hjulene for det, og ministeren prioriterer et møte med AMK-sentralen ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, før han returnerer til hovedstaden onsdag kveld.

