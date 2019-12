Tre personer skadd i frontkollisjon

nyheter

Alta-politiet rykket tirsdag formiddag rundt 12.10 ut etter melding om en trafikkulykke i Alta sentrum.

– To personbiler har støtt sammen etter hva vi får opplyst. Det skal være personskade, men det er ukjent hvilket omfang det er, får Altaposten opplyst fra operasjonsleder Lars Rune Hagen i Finnmark politidistrikt.

12.22 oppdaterer Hagen:

– Vi er på stedet nå. Det har vært en frontkollisjon der to biler er involvert. Det er foreløpig usikkert hvor mange personer som har vært involvert, og skadesituasjonen kjenner vi ikke til, sier han.

Politi på stedet hadde ikke mer informasjon å bidra med. Innsatsleder Stian Johnsen henviste til operasjonssentralen for utfyllende informasjon.

Bilberging er varslet, ifølge en twitteroppdatering. Politi på stedet jobber med å dirigere trafikken.

12.46 oppdaterer Hagen igjen:

– Tre personer er skadd, alvorligheten vet vi ikke, sier Hagen.

– De skadde skal være til behandling hos legevakta, melder operasjonssentralen i en twittermelding.

En tipser informerer Altaposten om at det ser ut som at det er brøytet så langt ut, slik at en asfaltkant kommer fram. Politiet bekrefter at de har registrert dette:

– Hendelsesforløpet har vi ikke fått noe om, men jeg kan bekrefte at vi selv har sett at det er brøytet slik at en asfaltkant har kommet fram. Vi har videreformidlet det til entreprenøren, sier Hagen.

Altaposten kommer med mer