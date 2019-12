Luftambulanse-saken: Fem ekstra fly settes inn

nyheter

Det fortalte direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten på en pressekonferanse tirsdag.

Ifølge Juell vil luftambulanseoperatøren Babcock hente inn tre fly fra Sverige, hvorav ett også kan lande på kortbane. I tillegg hentes det inn to kommersielle jetfly. Det ene er allerede i drift, mens det siste hentes inn på torsdag.

Juell sier til NTB tirsdag at de har spurt Lufttransport AS hva de kan bidra med, om situasjonen ikke bedrer seg. Lufttransport er den tidligere operatøren av flyambulansetjenesten.

«Rimelig bra» situasjon

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse nord sier det dermed vil være en «rimelig bra» situasjon resten av uken.

– Dette er en alvorlig situasjon, men siste døgn har det gått rimelig greit. Men vi er bekymret for de to neste dagene, for det er meldt dårlig vær, og da kan det være så dårlig at luftambulansen må stå på bakken, sier han.

– Uhell kan skje, og folk kan dø under transport også i normale tider. Vi gjør alt vi kan for at dette skal være så normalt som overhodet mulig, men det er en vanskelig situasjon.

Helseministeren til Nord-Norge

Helseminister Bent Høie (H) reiser til Finnmark i forbindelse med beredskapssituasjonen for ambulanseflyene.

I Alta allerede tirsdag kveld skal Høie møte regionrådene i Øst- og Vest-Finnmark og fylkeslegen i Troms og Finnmark.

Høie skal deretter videre til AMK-sentralen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø før han onsdag ettermiddag møter ledelsen i Babcock.

Fylkeslegen har nå høynet beredskapsnivået i Troms og Finnmark, og får nå daglige rapporter om behov for ambulansefly fra kommunene.

Babcock har ikke sett avviksmeldinger

Ifølge ferske tall fra UNN er det registrert 286 uønskede hendelser siden Babcock overtok ansvaret for ambulanseflytjenesten 1. juli. 15 av disse skal være rapportert inn som normale avviksmeldinger. Tallene gjelder fra 1. juli til 30. november i år.

I en pressemelding sier Babcock at de ikke kjenner til innholdet i avviksmeldingene og derfor har bedt om innsyn.

– Vi forutsetter at denne dokumentasjonen er kvalitetssikret ettersom den er delt med mediene og har bedt om at denne dokumentasjonen blir oversendt til oss snarest, sier Hilde Sjurelv som er driftssjef i Babcock Norge.

På pressekonferansen sa fagdirektør Geir Tollåli i Helse nord at heller ikke helseforetaket var kjent med innholdet, og at de derfor har bedt om en redegjørelse fra UNN om innholdet.

Feilen ikke identifisert med sikkerhet

Babcock sa på en pressekonferanse søndag at de beklaget situasjonen. De fire flyene har stått på bakken siden lørdag etter at pilotene meldte at de har opplevd vridning på flyene i forbindelse med landing. Selskapet sa samtidig at de ikke vet når feilen vil være løst og flyene kan være i lufta igjen.

– Det siste jeg har fra Babcock, er at de fortsatt jobber med å identifisere problemet, men nærmer seg en løsning, sier Juell i Luftambulansetjenesten.

Problemet skal ifølge Babcock ikke ha vært registrert på de øvrige flyene i flåten.

Et femte fly var også ute av beredskap en stund, men av andre årsaker. Dette er satt inn i tjeneste igjen.