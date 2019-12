Etterforsker mistenkelig dødsfall

nyheter

Politiet i Finnmark har opprettet sak etter at en kvinne i 40 årene i Hammerfest ble funnet død i en bolig i går kveld, skriver politiet i en pressemelding.

– Omstendighetene rundt dødsfallet er ikke kjent, vi har derfor opprettet sak som "mistenkelig dødfall". Det er vanlig å gjøre når man ikke kjenner til omstendighetene rundt dødsfallet, sier politioverbetjent Torstein Pettersen.

Kriminalteknikere undersøker boligen, og kvinnen vil bli sendt til obduksjon, opplyser han.

– Vi jobber bredt og rutinemessig etter flere hypoteser. Vi ønsker å få klarhet i om kvinnen døde av naturlige årsaker, om noe kan ha tilstøtt henne, eller om det foreligger noe kriminelt bak dødsfallet, sier Pettersen, som samtidig understreker at det ikke er konkrete holdepunkter for å si at det har skjedd noe kriminelt med kvinnen.